Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Warstein (ots)

Am Montag, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 19:40 Uhr, kam es auf dem öffentlichen Parkplatz am Domring zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Mercedes, der in einer der Parkbuchten abgestellt war, wurde im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrer oder Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (ja)

