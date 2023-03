POL-SO: Werkzeuge von der Baustelle entwendet

Möhnesee - Körbecke (ots) - In dem Zeitraum 25. März, 10:00 Uhr bis 27. März 14:00 Uhr wurde in mehrere Kellerräume Am Kirchplatz eingebrochen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und hebelten dort die Kellertüren auf. Sie entwendeten diverse Gegenstände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der ...

