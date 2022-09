Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Sachbeschädigung an Bäumen - Polizei identifiziert Tatverdächtigen nach Zeugenhinweis +++

Oldenburg (ots)

Nach einer Reihe von Sachbeschädigungen an Bäumen hat die Polizei nun einen möglichen Tatverdächtigen ermitteln können. Es handelt sich um einen 17-jährigen Jugendlichen aus Oldenburg. Gegen den Schüler wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.

In den vergangenen Wochen hatte ein bislang unbekannter Täter mit einem axtähnlichen Gegenstand im Stadtnorden mehrere Bäume erheblich beschädigt. Am 11. September 2022 veröffentlichte die Oldenburger Polizei hierzu die folgende Pressemitteilung:

Der Hinweis einer Zeugin brachte die Polizei am vergangenen Freitag schließlich auf die Spur des 17-Jährigen. Die Frau hatte am Freitagabend gegen 19 Uhr in der Feldstraße einen Mann beobachtet, der mit einem Beil mehrmals gegen einen an der Straße stehenden Baum geschlagen hatte. Mit ihrem Smartphone fotografierte die Zeugen den Unbekannten und alarmierte umgehend die Polizei. Anhand des Fotos konnten die Beamten im Rahmen der Fahndung am Scheideweg den mutmaßlichen Täter antreffen und dessen Personalien feststellen. Das Beil, das neben dem Jugendlichen gelegen hatte, wurde sichergestellt.

Bei der anschließenden Spurensuche stellten die Einsatzkräfte fest, dass mindestens zwei an der Feldstraße stehende Bäume Schäden aufwiesen. Die Beamten prüfen nun, ob der Tatverdächtige auch für die weiteren Sachbeschädigungen in den vergangenen Wochen verantwortlich ist.

Zeugen zu den Taten werden nochmals gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115.

