Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede-Fikensolt; Hochwertige Reitsättel entwendet +++

Oldenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum 16.09.2022 im Rahmen eines Reitturnieres in Westerstede-Fikensolt, Schloßweg, mehrere Stahlspinde in mobilen Pferdeboxen aufgebrochen. Am vergangenen Wochenende fanden auf dem Gelände Deutsche Meisterschaften im Vielseitigkeitsreiten-Pony statt. Die Täter entwendeten aus den aufgebrochenen Schränken ausnahmslos hochwertige Springsättel sowie Reitzubehör wie Trensen, Steigbügel, Stiefel und Reitbekleidung. Insgesamt wurden 10 Stahlspinde aufgebrochen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 30.000 Euro. Ein Tatverdacht besteht nicht. Die Polizei in Westerstede hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen darum, sich zu melden (04488/833-115).

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell