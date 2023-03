POL-SO: Einbruch in Rohbau

Soest (ots) - Am 25. März, zwischen 03.30 Uhr und 04.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Wigbold-von-Holte-Straße ein. Aus einem der Kellerräume wurde eine Kettensäge der Marke Stihl entwendet. Ob aus dem zweiten Keller ebenfalls etwas gestohlen wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der ...

