POL-SO: Soest - Ladendieb erbeutet größere Mengen Parfüm

Geseke (ots) - In den frühen Morgenstunden am heutigen Sonntag, gegen 04.20 Uhr, wurde die Polizei zu einem Unfall nach Geseke in die Bachstraße gerufen. Hier war ein 29-jähriger Mann aus Geseke mit seinem Pkw aus zunächst nicht bekannter Ursache gegen einen Baum gefahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten allerdings fest, dass der Fahrer offensichtlich nicht in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen. ...

mehr