Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Rotlicht der Ampel missachtet - eine Person leicht verletzt

Soest (ots)

Im Kreuzungsbereich Westenhellweg / Dasselwall kam es am gestrigen Abend (25.03.), gegen 21.35 Uhr, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Soester befuhr mit seinem Pkw Hyundai den Dasselwall in Fahrtrichtung Freiligrathwall. Am Jakobitor wollte er die Fahrt geradeaus fortsetzen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 18-jähriger Warsteiner mit seinem Pkw Mercedes den Westenhellweg in Richtung Jakobistraße. Im Kreuzungsbereich am Jakobitor kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch eine 16-jährige Beifahrerin aus Werl in dem Mercedes eine leichte Kopfverletzung erlitt. Beide Pkw-Fahrer gaben an, bei Grünlicht der Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Zeugenaussagen belegten aber eindeutig, dass der Soester Hyundaifahrer bei Grün gefahren war. Eine Überprüfung der Ampel durch die aufnehmenden Polizeibeamten ergab keine Störung der Ampelschaltung. Daher ist davon auszugehen, dass der Warsteiner Mercedesfahrer die rote Ampel missachtet haben muss. Die am Kopf verletzte junge Frau wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden in geschätzter Höhe von mehr als zehntausend Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (hn)

