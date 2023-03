Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auffahrunfall mit Betonmischer

Lippstadt (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07:15 Uhr, kam es auf dem Puisterweg zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 61-jähriger aus Geseke befuhr mit einem Betonmischer den Puisterweg in Richtung Langeneicke. Vor ihm fuhr eine 30-jährige Audi-Fahrerin mit ihren beiden Töchtern im Fahrzeug (zwei und sechs Jahre alt). Die 30-jährige Lippstädterin beabsichtigte nach links auf die Straße Vorderheide abzubiegen. Der Fahrer des Betonmischers bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Bei dem Zusammenstoß wurden die 30-Jährige und ihre 2-jährige Tochter leicht verletzt. Sie wurden in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Fahrstreifen in Richtung Langeneicke gesperrt. (ja)

