Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Autofahrer flüchtet - mutmaßlich alkoholisiert - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 18.12.2022, ist ein Autofahrer geflüchtet, nachdem er in Schliengen in der Hecke eines Hauses gelandet war. Gegen 15:20 Uhr war der 51-jährige Autofahrer beim Abbiegen von der B 3 in die Gutedelstraße von der Straße abgekommen. Er streifte einen Laternenmast und beschädigte danach die Hecke eines dortigen Hauses. Der Autofahrer flüchtete zunächst, kehrte dann aber wieder zur Unfallstelle zurück. Als der Hausbesitzer die Polizei verständigte, fuhr der Autofahrer erneut davon. Allerdings blieb sein vorderes Kennzeichen an der Unfallstelle zurück, so dass sich eine Polizeistreife zur Halteranschrift begab. Als die Streife dort war, kehrte der Autofahrer Heim und touchierte bei der Einfahrt auf den Hof leicht den dort abgestellten Streifenwagen. Dabei entstand kein Sachschaden. Der Autofahrer schien deutlich alkoholisiert, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ein später durchgeführter Alcomatentest ergab rund 1,6 Promille. Einen Führerschein hatte der Autofahrer nicht. Die Verkehrspolizei in Weil am Rhein bittet Zeugen, die den Unfall in Schliengen beobachtet haben, sich zu melden (Kontakt 07621 9800-0), insbesondere die Personen, die das Kennzeichen gefunden haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell