POL-LWL: Motorrad gestohlen

Grabow (ots) - Am späten Donnerstagabend kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Grabow. Personen wurden nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zu Folge hatte eine 60-jährige Bewohnerin in der Kirchstraße ein Windlicht im Schlafzimmer auf den Fußboden gestellt und dieses angezündet. Nachdem die Frau den Raum verlassen hatte, geriet ein Kissen, welches sich zu dicht an dem Windlicht befand, in Brand. ...

