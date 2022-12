Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Samstag, 17.12.2022, und Sonntag, 18.12.2022, ist in zwei Wohnhäuser in Schliengen-Obereggenen eingebrochen worden. Über ein Keller- bzw. Schlafzimmerfenster drangen die Unbekannten ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zumindest in einem Fall entwendeten die Täter einen noch unbekannten Bargeldbetrag aus einer Geldkassette. Über die angrenzenden Felder dürfte der oder die Einbrecher geflüchtet sein. Bei einer Tat lässt sich die Tatzeit auf Samstag zwischen 19.30 Uhr und 20:30 Uhr eingrenzen. Um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise bittet die Kriminalpolizei in Lörrach (Kontakt 07621 176-0 oder per Email unter loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de)

