Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Betäubungskriminalität

Lippstadt (ots)

Die Polizei Lippstadt führte am gestrigen Dienstag, in der Zeit von 13 Uhr bis 21 Uhr, einen Schwerpunkteinsatz im Lippstädter Stadtgebiet durch. Die in zivil gekleideten Einsatzkräfte legten den Fokus ihrer Maßnahmen auf die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität. Insgesamt kontrollierten die Beamten 25 Personen. Bei zwei Kontrollierten wurden Betäubungsmittel aufgefunden und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Eine Person wurde nach einem Ladendiebstahl vorläufig festgenommen. Ein Kellereinbruch konnte aufgeklärt werden, der Tatverdächtige festgestellt und die Tatbeute an den Geschädigten ausgehändigt werden. Die Polizei in Lippstadt wird auch zukünftig derartige Einsätze zur Bekämpfung der Betäubungskriminalität durchführen.(dk)

