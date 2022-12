POL-STD: Verkehrsunfall in Balje - Frau nach Baum-Aufprall schwer verletzt, Zigarettenautomat in Ahlerstedt von Wand gerissen und aufgebrochen - Polizei Harsefeld sucht Zeugen

Stade (ots) - Bereits am 12. November diesen Jahres hat sich in Stade im Bielfeldtweg ein Unfall ereignet, für den die ermittelnden Beamten jetzt nach evtl. Zeugen suchen. Gegen 14:25 h an dem Tag war ein bisher unbekannter Autofahrer in Richtung Drosselsteig unterwegs gewesen und hatte trotz Wartepflicht parkenden Fahrzeuge passiert. Dabei touchierte der Fahrer eines ...

mehr