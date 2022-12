Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Stade sucht unbekannten Unfallverursacher aus Mitte November

Stade (ots)

Bereits am 12. November diesen Jahres hat sich in Stade im Bielfeldtweg ein Unfall ereignet, für den die ermittelnden Beamten jetzt nach evtl. Zeugen suchen.

Gegen 14:25 h an dem Tag war ein bisher unbekannter Autofahrer in Richtung Drosselsteig unterwegs gewesen und hatte trotz Wartepflicht parkenden Fahrzeuge passiert. Dabei touchierte der Fahrer eines vermutlich schwarzen PKW einen am rechten Straßenrand ordnungsgemäß geparkten ebenfalls schwarzen VW-Sharan und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Anstatt sich aber um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter.

Gegen ihn wird wegen Unfallflucht ermittelt.

Bei der Aufklärung des Falles sind die ermittelnden Beamten jetzt auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen und fragen nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Verursacher machen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 auf der Stader Wache zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell