POL-STD: Unbekannte richten hohen Sachschaden in Jork an

Stade (ots) - 1. Einbrecher in Barnkrug - Polizei sucht Zeugen In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind bisher unbekannte Täter in Barnkrug in der Barnkruger Hafenstraße in mehrere Lagerhallen auf einem dortigen landwirtschaftlichen Anwesen eingedrungen und haben diverse Motorsägen und Akku-Geräte entwendet. ...

