Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Anröchte (ots)

Am Donnerstag, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der Kreuzung Robringhauser Straße/Annenborn zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Mann aus Bippen befuhr mit seinem Renault die Straße Annenborn in Richtung Klieve. An der Kreuzung Annenborn/Robringhauser Straße angekommen, rutschte er über das Stopp-Schild in den Kreuzungsbereich. Die Ursache ist noch unbekannt. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision mit einer 97-jährigen VW-Fahrerin aus Anröchte. Bei ihr im Fahrzeug befand sich ihr 86-jähriger Ehemann. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden VW-Insassen eingeklemmt. Sie konnten durch die Feuerwehr befreit und in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache aufgenommen. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell