Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Bundespolizei sucht drei unbekannte Tatverdächtige nach gefährlicher Körperverletzung

Duisburg (ots)

Im Duisburger Hauptbahnhof kam es am 12. Juni 2022, um 05:47 Uhr, zu einem Angriff auf einen 30-Jährigen durch drei bislang unbekannte Täter. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesicht und am Rücken. Das Amtsgericht Duisburg ordnete eine Öffentlichkeitsfahndung an.

Am Treppenaufgang zu Gleis 10 wurde dem 30-jährigen Deutschen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sodass dieser zu Boden fiel. Der zweite aus dem Trio versetzte dem am Boden liegenden Geschädigten einen Fußtritt und einen Faustschlag. Als der 30-Jährige aufstand, rannte der Dritte auf den Mann zu und stieß ihn erneut zu Boden.

Daraufhin nutzte der zweite unbekannte Mann die hilflose Lage des Duisburgers aus, attackierte ihn ein weiteres Mal mit einem Tritt gegen seinen Rücken und flüchtete mit den anderen beiden Täter. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde am rechten Auge und wurde zur ärztlichen Versorgung an einen Rettungswagen übergeben.

Gegen die drei flüchtigen Männer wird nun wegen der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Duisburg die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der unbekannten Tatverdächtigen an.

- Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? - Wer kann Hinweise zu ihren Identitäten und ihren Aufenthaltsorten geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Link zu den Fotos: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2023/oefa_19_2023.html

