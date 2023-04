LPI-GTH: Trickbetrug

Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am frühen Abend des gestrigen Tages in der Bahnhofstraße. Offenbar entfernte ein 53-Jähriger mit Hilfe eines Gasbrenners Unkraut, was dazu führte, dass eine Hecke in Brand geriet. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

