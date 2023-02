Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Einbruch ins Einkaufscenter

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Freitag, zwischen 02:00 Uhr und 03:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Einkaufscenter an Berliner Platz ein. Von hier aus gelangten sie in die Ladenlokale einer Bäckerei und eines Mobilfunkgeschäfts. Die Täter nahmen Lebensmittel und mehrere Mobiltelefone mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell