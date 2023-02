Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann verletzt in Wohnung angetroffen - Hintergründe noch unklar

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, kurz vor Mittag (ca. 11:50 Uhr), ist die Polizei Recklinghausen zu einem Einsatz in eine Wohnung an der Herner Straße gerufen worden. Hier trafen die eingesetzten Polizisten auf einen verletzten 58-jährigen Mann.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Mann im Rahmen einer Beziehungstat verletzt worden sein. Die genauen Hintergründe stehen noch nicht fest und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gefahren. Ob der 58-Jährige leicht- oder schwerverletzt ist, kann noch nicht gesagt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell