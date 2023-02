POL-RE: Herten/Kreis Recklinghausen/Bottrop: Warenkreditbetrug - Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots) - 2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Oerweg auf einem Supermarkt-Parkplatz. Der Unfall ereignete sich gegen 16:00 Uhr am vergangenen Dienstag. Die Beschädigungen sind an der Frontstoßstange zu erkennen. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

