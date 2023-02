Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae)Am 04.02.2023 kam es auf dem Parkplatz vom Kaufland in Stadthagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 37-jähriger Obernkirchner hatte seinen BMW in der Zeit zwischen 14:15 Uhr bis 14:45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückgekommen war, musste er feststellen, dass in der Zwischenzeit sein Pkw beschädigt worden war. Der Unfallverursacher hat sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei in Stadthagen ermittelt wegen der Unfallflucht. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, möge sich mit der Polizei in Verbindung setzten.

