Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Sachbeschädigung an Pkw

Stadthagen (ots)

(bae)Am 04.02.2023 in der Zeit von 21:00 Uhr bis 23:30 Uhr wurde ein, in Stadthagen abgestellter, Pkw beschädigt. Durch die 53-jährige Stadthägerin wurde der VW auf dem Parkplatz Am Viehmarkt ordnungsgemäß abgestellt. Als sie später zu ihrem Fahrzeug zurückgekommen ist, musste sie feststellen, dass der Lack rundherum zerkratzt worden war. Weiterhin wurde die Scheibenwischanlage beschädigt. Die Geschädigte erstattete daraufhin die Anzeige. Wer Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen können, geben kann, möge sich mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell