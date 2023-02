Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Beckedorf (ots)

(bae)Am 03.02.2023 gegen 18:40 Uhr, kam es in Beckedorf, auf der Hannoverschen Straße/ B 65 zu einem Verkehrsunfall. Kurz nach der Einmündung zur Straße An der Heisterburg in Fahrtrichtung Stadthagen kam es zum Zusammenstoß von insgesamt vier Pkw. Als die dortige Lichtzeichensignalanlage auf "rot" springt könne drei Fahrzeuge problemlos anhalten. Lediglich eine 24-jährige Nienstädterin kann mit ihrem Audi nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt auf den hintersten der drei bereits stehenden Pkw auf, der Audi wird in einer Kettenreaktion in den davorstehenden Skoda und dieser wiederum auf den vordersten Kia geschoben. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand dadurch Sachschaden. Glück im Unglück, bis auf einen leichten Schock sind alle Beteiligten unverletzt geblieben. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt laut ersten Schätzungen vor Ort 13000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell