Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae)Am Freitag den 03.02.2023 zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz Kaufland in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall. Zu diesem Zeitpunkt war der graue VW Touran ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt. Als die 37-jährige Fahrerin nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückgekommen ist, musste sie feststellen, dass das Fahrzeug in der Zwischenzeit beschädigt worden war. Der Unfallverursacher hatte sich aber bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Stadthagen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell