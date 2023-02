Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(svk) Am Samstag, 04.02.2023, gegen 14:35 Uhr, befährt ein unbekannter Unfallverursacher mit seinem Pkw die Brennerstraße in Fahrtrichtung Mühlenstraße und stößt im Vorbeifahren gegen den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Audi A6 in schwarz.

Durch den Zusammenstoß entsteht bei dem geparkten Audi leichter Sachschaden.

Der Unfallverursacher setzt seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern und entfernt sich somit unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751 / 9646-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell