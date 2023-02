Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein 39jähriger Autofahrer aus Niedernwöhren befuhr am Donnerstag gg. 19.45 Uhr die Kreisstraße 12 von Bückeburg kommend in Richtung Achum. Nach Angaben des Niedernwöhreners habe er auf der Achumer Straße einen Aufprall wahrgenommen und ging zunächst von einem Wildunfall aus. Der Fahrer des Pkw Daimler hielt an und lief ein Stück der Fahrtstrecke zurück und traf dabei auf einen 16jährigen verletzten Mofafahrer aus Helpsen, der angab, von dem vorbeifahrenden Pkw des Niedernwöhreners angefahren worden zu sein.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei Bückeburg fuhr der Jugendliche mit dem Zweirad mit komplett ausgeschalteter Beleuchtung bei Regen und nicht ausgeleuchteter Kreisstraße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Achum. Beim Vorbeifahren des Pkw Daimler ist der Pkw mit der rechten Fahrzeugseite an das Mofa geraten und brachte den Helpser so zu Fall, der sich am linken Bein verletzte. Der Jugendliche, der erklärte, dass das Licht an seinem Fahrzeug während der Fahrt komplett ausfiel, ist zu einer Untersuchung in das Schaumburger Klinikum gebracht worden.

