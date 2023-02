Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steyerberg - Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

(KEM) Am Donnerstag, den 02.02.2023, gegen 16.45 Uhr ereignete sich an der K38/K41 in Steyerberg/Bruchhagen ein Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter und einem Leichtkraftrad. Der 16-jährige Fahrer des Zweirades wurde schwer verletzt.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhr der junge Steyerberger von der K41 nach links auf die K38 in Richtung Steyerberg und übersah dabei aus ungeklärter Ursache einen vorfahrtberechtigten Kleintransporter. Die 26-jährige Fahrzeugführerin, die die K38 in Richtung Struckhausen befuhr, konnte einen Zusammenstoß trotz Bremsvorgangs nicht vermeiden und kollidierte mit dem Leichtkraftradfahrer.

Dieser wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt. Er war zwar ansprechbar, wurde aber mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 26-jährige Rintelnerin wurde mit leichten Verletzungen mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Die K38 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

