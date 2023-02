Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 4 PKW und eine Einkaufswagengarage bei Unfall beschädigt

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am 01.02.2023 um 14:45Uhr beschädigt ein78-jähriger Autofahrer aus Hameln 4 weitere PKW und einen Unterstand für Einkaufswagen. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf dem Parkplatz von Möbel Heinrich in Bad Nenndorf. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Hamelner in eine Parklücke einparken und stieß dabei so heftig gegen den gegenüber, in der Parklücke geparkten PKW, dass dieser PKW gegen einen 3 PKW gedrückt wurde, wobei eines der Fahrzeuge so viel Schwung bekam, das es sich um 90 Grad drehte. Bei der Drehung stieß das Fahrzeug gegen einen auf dem Parkplatz befindlichen Überbau für Einkaufswagen, dieser Überbau knickte ab und beschädigte ein weiteres, viertes Fahrzeug. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 40000 Euro. Bei dem spektakulären Unfall wurde niemand verletzt.

