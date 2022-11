Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der L50

Arenrath (ots)

Am Sonntag, 13.11.2022, befuhr ein mit zwei Personen besetzter Pkw die L50 von Bruch kommend in Richtung Arenrath. In einer langgezogenen Linkskurve kam die Fahrerin, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einer Böschung. Durch den Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt. Beide Insassen wurden zwecks medizinischer Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im Einsatz befanden sich ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, sowie Einsatzfahrzeuge des DRK, ein Abschleppunternehmen und die Polizei Wittlich.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell