Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Bückeburg/Kundenparkplatz Kaufland

Bückeburg (ots)

(Sie) Am Donnerstag, den 02.02.2023, gegen 17:30 Uhr, kommt es auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw sind beim Einfahren in eine Parklücke kollidiert. Es entsteht Sachschaden. Durch die Unfallbeteiligten wird mitgeteilt, dass es unabhängige Zeugen geben soll. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05722-2894-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell