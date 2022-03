Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220331-2: 16-Jährige nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Brühl (ots)

Ein Autofahrer soll den erforderlichen Seitenabstand zur Fahrradfahrerin nicht eingehalten haben.

Dem Verkehrskommissariat liegt eine Anzeige vor, in der einem oder einer unbekannten Autofahrerin zur Last gelegt wird, am Mittwochabend (30. März) um 18 Uhr auf der Römerstraße in Brühl-Vochem durch die Fahrweise eine 16-jährige Fahrradfahrerin zum Ausweichen gezwungen zu haben. In der Folge sei es zum Sturz gekommen. Der oder die Autofahrerin soll die Fahrt fortgesetzt haben. Zu einem Zusammenstoß sei es nicht gekommen.

Nach Angaben der 16-Jährigen sei sie auf dem Fahrradschutzstreifen der Römerstraße in Richtung Liblarer Straße unterwegs gewesen, als ein Auto sehr nah an ihr vorbeigefahren sein soll. Die 16-Jährige soll daraufhin eine Lenkbewegung nach rechts gemacht haben, wodurch sie mit dem Rad gegen den Bordstein gestoßen und zu Fall gekommen sei. Dabei zog sich die Radfahrerin Verletzungen zu, die zu einem stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus führten. Eine Zeugin (68) leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Die Ermittler bitten den oder die Autofahrer*in, sich zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalles bei der Polizei zu melden. Das Verkehrskommissariat ist erreichbar unter Telefon 02233 52-0 oder über E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de (bm).

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell