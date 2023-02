Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Regenrückhaltebecken verunreinigt

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am gestrigen Nachmittag gegen 16:20 Uhr haben aufmerksame Spaziergänger am Regenrückhaltebecker in der Rotrehre in Bad Nenndorf eine Verunreinigung des Wassers festgestellt und die Polizei informiert. Die Polizei informierte die Untere Wasserbehörde des Landkreises Schaumburg. Es wurden verschiedene Oberflächen bzw. Regenwasserzuflüsse kontrolliert, hierbei wurden auch die Kanäle der dortigen Betriebe und Anwohner überprüft. Es konnten keine Einleitungen festgestellt werden. Wasserproben wurden entnommen und werden untersucht. Die Polizei bittet um Hinweise auf mögliche Verursacher der Verunreinigung, Telefon: 05723-74920.

