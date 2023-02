Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Essen: Nach Raubüberfall - zwei Männer stellen sich

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub am 11.02.2023 (gegen 21:15 Uhr) auf einen Lebensmitteldiscounter am Lorenkamp sind jetzt zwei weitere Männer in Untersuchungshaft.

Ein 22-Jähriger aus Essen und ein 23-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland stellten sich heute Morgen beim Amtsgericht Essen.

Gegen beide Männer lag schon ein Haftbefehl vor, sie sind bereits heute vorgeführt worden - der Haftrichter hat den Vollzug der Haftbefehle angeordnet.

