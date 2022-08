POL-PDLD: Waldbrand

Ottersheim (ots) - Am Donnerstagmorgen kam auf einem Feld entlang der L509 bei Ottersheim zum Brand eines Traktors, bei dem das Fahrzeug vollständig ausbrannte. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

