Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Gelsenkirchen/Essen: Überfall auf Supermarkt - drei Tatverdächtige in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Am vergangenen Samstag, gegen 21:15 Uhr, kam es am Lorenkamp in Haltern am See zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt.

Vier Männern gelang es nach Ladenschluss den Supermarkt zu betreten. Zwei von ihnen hatten Schusswaffen dabei, einer eine Axt. Sie bedrohten die Mitarbeiterinnen des Marktes und forderten Bargeld. Die Täter nahmen Bargeld und Zigaretten in einer Tasche mit. Vor dem Supermarkt wartete ein fünfter Mann in einem Auto.

Die Männer flüchteten zunächst in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterinnen blieben körperlich unverletzt, eine Mitarbeiterin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren.

Durch eine aufmerksame Zeugin ergaben sich konkrete Hinweise auf die Tatverdächtigen. Am frühen Sonntagmorgen konnten zwei Tatverdächtige (beide 21 Jahre) in Gelsenkirchen festgenommen werden. Bei beiden Tatverdächtigen wurde eine höhere Bargeldsumme aufgefunden und sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurden die beiden Tatverdächtigen am Amtsgericht Essen vorgeführt. Zwei Haftbefehle wurden erlassen und sofort umgesetzt.

Gestern (13.02.2023) konnte dann ein weiterer Tatverdächtiger (21 Jahre) in Essen mit Unterstützung von Spezialkräften festgenommen werden. Auch hier wurde ein Haftbefehl erlassen und sofort umgesetzt.

Die Fahndung nach dem vierten und fünften Tatverdächtigen wird fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell