POL-RE: Haltern am See: Versuchter Diebstahl aus Auto - Unbekannte schießen in die Luft

Recklinghausen (ots)

Ein 74-Jähriger hörte am Dienstagmorgen gegen 04:00 Uhr an der Weseler Straße in einem Hinterhof einen lauten Knall. Er verließ seine Wohnräume und sah an seinem Auto eine unbekannte Person stehen. Im Fahrzeug befand sich eine weitere unbekannte Person. Als die Täter den Mann bemerkten, flüchteten sie aus dem Hinterhof. Dabei soll einer der Tatverdächtigen mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben.

Aus dem Auto wurde nichts entwendet, der 74-Jährige blieb unverletzt. An dem Auto entstand etwa 1.500 Euro Sachschaden.

Die Täter flüchteten mit einem dunklen Audi Kombi sein.

Personenbeschreibung: beide Männer dunkel gekleidet und maskiert

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

