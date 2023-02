Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Angebliche Handwerker stehlen Schmuck und Bargeld

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, klingelten zwei unbekannte Männer an der Lavesumer Straße bei einer Seniorin an der Haustür. Sie erklärten, dass eine Wasserleitung bei Bauarbeiten beschädigt worden sei und nun müsse man in der Wohnung nachsehen, ob es auch hier zu einem Schaden gekommen sei.

Die Frau ließ die Männer in die Wohnräume. Nachdem die beiden Unbekannten die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte die Seniorin fest, dass Bargeld und Schmuck fehlten.

Personenbeschreibungen:

1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80m groß, schlank, dunkel gekleidet, sprach akzentfreies Deutsch

2. Tatverdächtiger: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80m groß, sehr stabile Figur, dunkel gekleidet, sprach akzentfreies Deutsch

Hinweis der Polizei: Täter versuchen immer wieder sich unter der Legende von Handwerkern Zutritt zu Wohnräumen zu verschaffen. Tipps, wie Sie sich in solchen und ähnlichen Fällen verhalten sollten, finden Sie unter dem folgenden Link:

https://recklinghausen.polizei.nrw/senioren

