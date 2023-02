POL-RE: Dorsten: Unfall an Tankstellenausfahrt

Recklinghausen (ots) - Bottrop In einen Kiosk an der Hauptstraße sind zwei Männer am 10. Februar gegen 23:30 Uhr eingebrochen. Die Täter hatten eine Scheibe eingeworfen und sich so Zutritt verschafft. Mit ihrer Beute, Waren aus dem Verkaufsbereich, flüchteten sie. Während der Tat wurden die beiden Unbekannten durch eine Überwachungskamera gefilmt. Täterbeschreibung: 1. männlich, ca. 20-25 Jahre alt, schlank, ...

mehr