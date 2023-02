Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In einen Kiosk an der Hauptstraße sind zwei Männer am 10. Februar gegen 23:30 Uhr eingebrochen. Die Täter hatten eine Scheibe eingeworfen und sich so Zutritt verschafft. Mit ihrer Beute, Waren aus dem Verkaufsbereich, flüchteten sie. Während der Tat wurden die beiden Unbekannten durch eine Überwachungskamera gefilmt. Täterbeschreibung: 1. männlich, ca. 20-25 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einer Steppjacke, darunter ein Kapuzenpulli, Baseballkappe; 2. männlich, dunkelhaarig, ca. 20-25 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einer hellen Jacke, heller Hose, Rucksack, schwarze Schuhe.

Waltrop

Am Freitagabend hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einen Einfamilienhaus am Nachtigallenweg auf. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Unter anderem brachen die Täter einen Schranktresor auf und nahmen Bargeld und Schmuck mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Marl

Ein bislang unbekannter Mann hat am 11. Februar gegen 21:20 Uhr ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Wohnhauses am Hans-Sachs-Weg aufgehebelt und stieg in die Wohnung ein. Ein Bewohner hörte die verdächtigen Geräusche und überraschte den Einbrecher, der durch das Fenster flüchtete.

Nachdem er ein Fenster aufgebrochen hatte ist ein bislang unbekannter Mann am 13. Februar gegen 3.30 Uhr in ein Haus an der Heisterkampstraße eingestiegen. Ein Bewohner hörte die Geräusche und überraschte den Mann im Erdgeschoss. Der Täter flüchtete. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

