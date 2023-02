Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Brand von Hilfsgütern - Polizei geht von Brandstiftung aus

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag (12.02.2023 - gegen 01:00 Uhr) zündeten Unbekannte auf dem Gelände eines Supermarktes an der Bahnhofstraße hier gelagerte Güter vorsätzlich an. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich dabei um noch nicht vorsortierte Hilfsgüter (Bekleidung, Lebensmittel, Tiernahrung). Der Polizei Recklinghausen liegen Videoaufnahmen vor, auf denen mutmaßlich zwei Tatverdächtige auf dem Gelände zu sehen sind.

Neben dem Fachkommissariat für Brandermittlungen ermittelt auch der Staatsschutz. Auf dem Video ist zu sehen, dass einer der Tatverdächtigen einen Gegenstand von der Wand reißt und verbrennt. Dabei soll es sich um eine türkische Flagge handeln.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. An einem angrenzenden Kühlhaus entstand Sachschaden an der Fassade.

Der gesamte Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell