Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer beim Abbiegen angefahren

Soest (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 11.35 Uhr, befuhr ein 64 Jahre alter Mann aus Soest mit seinem Fahrrad die Straße Lülingsohr in Richtung Senator-Schwartz-Ring. Hier ordnete er sich, wartepflichtig, auf der Linksabbiegspur ein. Zur gleichen Zeit befuhr eine 23 Jahre alte Frau aus Wickede mit einem Pkw der Marke Mercedes-Benz den Senator-Schwartz-Ring in Richtung Paradieser Weg. Als sie nach links in die Straße Lülingsohr abbog, kam es zur Kollision mit dem wartenden Radfahrer. Der Radfahrer stürzte in Folge des Zusammenstoßes auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der alarmierte Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung an der Unfallstelle und transportierte ihn im Anschluss in das nahe gelegene Klinikum. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell