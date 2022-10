Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mehrere Autos am Pferdemarkt zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in der Straße "Pferdemarkt" in Kassel mindestens sechs Autos mutwillig beschädigt. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, hatten die Täter offenbar wahllos mit einem unbekannten Gegenstand den Lack der Pkw unterschiedlicher Hersteller zerkratzt. Allem Anschein nach beschädigten sie die Autos im Vorbeigehen, denn die Kratzer befanden sich jeweils auf der rechten, dem Gehweg zugewandten Fahrzeugseite. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf mehrere Tausend Euro. Von den Tätern, deren Motiv unbekannt ist, fehlt bislang jede Spur.

Wer in der Nacht zum heutigen Dienstag am Tatort oder in umliegenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell