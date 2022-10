Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Senior in Treppenhaus beraubt: Polizei nimmt Verdächtigen bei Fahndung fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Die schnelle Festnahme eines Tatverdächtigen gelang am Samstagmorgen einer Streife der Kasseler Polizei nach einem Raub auf einen Senior in einem Treppenhaus in der Kasseler Innenstadt. Der wohnsitzlose 32-Jährige mit bulgarischer Staatsangehörigkeit wurde anschließend einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der Raubüberfall hatte sich am Samstagmorgen gegen 8:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Unteren Königsstraße in Kassel ereignet. Der Täter war dem Opfer offenbar zuvor nach dem Einkaufen bis in das Treppenhaus gefolgt und hatte ihm dort plötzlich einen Stoß versetzt, sodass der Senior zu Boden fiel. Anschließend nahm er trotz Gegenwehr das Portemonnaie samt einem vierstelligen Bargeldbetrag aus der Gesäßtasche des Opfers und flüchtete damit aus dem Haus. Der Senior alarmierte sofort über den Notruf 110 die Polizei und gab eine Beschreibung des Täters durch. Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifen klickten schließlich nur wenige Minuten später in der Mauerstraße die Handschellen für den 32-Jährigen, bei dem die Polizisten das zuvor erbeutete Bargeld fanden und beschlagnahmten. Da eine Durchsuchung des Tatverdächtigen zudem eine Plombe mit Heroin zutage förderte, muss er sich nun zusätzlich zu dem Raub auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell