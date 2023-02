POL-RE: Herten: Unfall mit größerem Schadensbild

Recklinghausen (ots) - Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen grauen Citroen Jumper, der an der Zechenstraße geparkt war. Der Schaden an dem Wagen beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Wer Hinweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Tel. 0800 2361 111). Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Corinna Kutschke ...

