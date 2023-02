Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Mercedes gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Tellkamp wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein grauer Mercedes GLC gestohlen. Der Wagen mit RV-Kennzeichen wurde zuletzt gegen 21.30 Uhr gesehen, er parkte in einer Hauseinfahrt. Der Diebstahl ist möglicherweise gegen 4 Uhr passiert, da wurden zumindest Motorengeräusche gehört. Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

