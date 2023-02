POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht am Kaiserwall

Recklinghausen (ots) - Marl Unbekannte Einbrecher verschafften sich am Montag, zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr, Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Victoriastraße. Sie nutzten ein auf Kipp stehendes Fenster um in die Wohnung zu gelangen. Die Täter nahmen einen Tresor mit Bargeld, Dokumente und eine Sporttasche mit. Hinweise liegen bislang nicht vor. Recklinghausen Am Montagnachmittag versuchten ...

