POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Marl

Unbekannte Einbrecher verschafften sich am Montag, zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr, Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Victoriastraße. Sie nutzten ein auf Kipp stehendes Fenster um in die Wohnung zu gelangen. Die Täter nahmen einen Tresor mit Bargeld, Dokumente und eine Sporttasche mit. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

Am Montagnachmittag versuchten Unbekannte zunächst auf mehreren Wegen in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Fraunhoferstraße einzubrechen. Nachdem sie an der Terrassentür und der Haustür scheiterten, brachen die Täter das Küchenfenster auf. Das Haus wurde nach Beute durchsucht, letztendlich flüchteten die Einbrecher mit Uhren, Ringen und Markenhandtaschen in unbekannte Richtung. Eine Zeugin beobachtete zur Tatzeit im Bereich des Hauses zwei Männer, die ihr verdächtig vorkamen. Sie könnten in Verbindung mit dem Einbruch stehen.

Personenbeschreibungen:

1. Person: männlich, ca. 50 Jahre alt, stämmigere Figur, ca. 1,75 m groß, trug schwarze Hose und Jacke (mit Kapuze, die über den Kopf getragen wurde), medizinische Maske, führte schwarze Textil-Laptoptasche mit sich 2. Person: männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, graue Haare (ca. 10 cm Länge; ungepflegtes Aussehen), rasiertes Gesicht, trug blaue Jeans, graues Kapuzenshirt, trug keine Handschuhe, Raucher

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

