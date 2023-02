Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Jugendliche wollen flüchten und bauen Unfall

Recklinghausen (ots)

Polizeibeamte im Streifenwagen wollten am frühen Dienstagabend auf der Brassertstraße einen Rollerfahrer kontrollieren. Der Fahrer war mit einem Sozius gegen 18.35 Uhr auf dem Geh- und Radweg unterwegs, außerdem trugen die Beiden keinen Helm und am Roller war kein Kennzeichen. Die Anhaltezeichen der Polizei wurden ignoriert, der Rollerfahrer versuchte offenbar zu flüchten und stürzte dabei. Nach bisherigen Erkenntnissen rutschte der Roller danach gegen den Streifenwagen und beschädigte diesen (Kratzer). Der Fahrer und sein Sozius versuchten noch wegzulaufen, konnten aber wenig später - in der Nähe der dortigen Tankstelle - gestellt werden. Sowohl der Fahrer als auch sein Sozius sind 14 Jahre alt und kommen aus Marl. Sie blieben unverletzt. Der Roller wurde sichergestellt und die beiden 14-Jährigen ihren Eltern übergeben. Der Sachschaden am Roller und am Streifenwagen wird zusammen auf etwa 1.100 Euro geschätzt.

