Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Kameras lassen Einbrecher auffliegen

Recklinghausen (ots)

Als am frühen Dienstagabend (18.50 Uhr) drei bislang unbekannte Männer in ein Haus an der Schulstraße einbrechen wollten, schlug die installierte Videoüberwachung an. Der Hausbesitzer erhielt eine Nachricht und nahm sofort Kontakt zu einer Nachbarin auf, die die Einbrecher schließlich durch ihr Erscheinen in die Flucht schlug. Die Frau sah nur noch zwei Männer durch die angrenzenden Gärten davon laufen. Die drei Unbekannten waren hell gekleidet, trugen Handschuhe und eine Kopfbedeckung. Zudem trugen zwei einen Mundschutz oder eine andere Art Maske. Sie hatten versucht die Terrassentür sowie ein Fenster aufzuhebeln, als sie gestört wurden.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es am gleichen Tag an einem Mehrfamilienhaus, das ebenfalls an der Schulstraße liegt. Auch hier versuchten unbekannte Einbrecher das Fenster einer Wohnung aufzuhebeln. Es blieb jedoch beim Versuch.

Mögliche Zusammenhänge werden durch das zuständige Kriminalkommissariat geprüft.

Der Fall zeigt, dass ein zusätzlich installiertes Sicherheitssystem vor einem Einbruch schützen kann. Weitere Informationen, Flyer und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/node/9803 sowie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen am gestrigen Abend oder vielleicht den Tagen zuvor, werden unter der Tel. 0800 2361 111 entgegengenommen.

